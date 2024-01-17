شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت بمقطع مرئي.. "المرور" يكشف تفاصيل اصطدام شاحنة بإشارة ضوئية والان نبدء بالتفاصيل

باشر#المرور_السعودي بمنطقة الباحة حادث شاحنة في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية، ولا إصابات، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.— المرور السعودي (@eMoroor) باشر #المرور_السعودي بمنطقة الباحة حادث شاحنة في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية، ولا إصابات، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية. — المرور السعودي (@eMoroor) January 17, 2024

الدمام - شريف احمد - باشر المرور السعودي بمنطقة الباحة، حادث شاحنة ظهرت في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية دون وقوع إصابات.وقال المرور، إنه تبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.