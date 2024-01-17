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ظهرت بمقطع مرئي.. "المرور" يكشف تفاصيل اصطدام شاحنة بإشارة ضوئية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - باشر المرور السعودي بمنطقة الباحة، حادث شاحنة ظهرت في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية دون وقوع إصابات.
وقال المرور، إنه تبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.

باشر#المرور_السعودي بمنطقة الباحة حادث شاحنة في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية، ولا إصابات، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.— المرور السعودي (@eMoroor)


أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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