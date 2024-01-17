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3 مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام لتقديم الخدمات الصحية.. وهذه مواقعها

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يحظى قاصدو المسجد الحرام بتقديم الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال ثلاثة مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام.
ويقع مركز طوارئ الحرم رقم 1 بتوسعة الملك فهد – الدور الأول، ومركز طوارئ الحرم 3 بالرواق السعودي باب الصفا سابقاً (جوار مصلى الجنائز)، ومركز طوارئ الحرم رقم 4 بالرواق السعودي – الدور الأول – بجوار جسر أجياد.

مراكز الطوارئ بالحرم تواصل تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن
مراكز الطوارئ بالحرم تواصل تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

وتباشر وزارة الصحة في إطار دورها التكاملي والذي يتماشى مع رؤية المملكة (2030)، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتقديم الرعاية الأولية والصحية والتوعوية لضيوف الرحمن، بما يحقق المساهمة في توفير خدمات صحية عالية الجودة تتناسب مع استضافة أكثر من 15 مليون معتمر بحلول العام 2025 م.
مراكز الطوارئ بالحرم تواصل تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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