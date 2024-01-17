شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نتيجة اختبار القدرات العامة الورقي.. التفاصيل ورابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

اختبار القدرات العامة

مواعيد تهمك:

سترسل نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في شهر ديسمبر 2023م، يوم الأربعاء 24 يناير 2024م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 25 يناير 2024م.

⁧#قياس pic.twitter.com/ImqyPWPe5d— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في شهر ديسمبر 2023م، يوم الأربعاء 24 يناير 2024م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 25 يناير 2024م.



⁧#قياس pic.twitter.com/ImqyPWPe5d — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) January 16, 2024

خطوات الاستعلام

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن موعد نتيجة اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي.وأعلن الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، بمنصة "إكس"، أن النتائج سترسل عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المتقدم، الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير، على أن تتاح في نظام التسجيل الخميس 25 يناير الحالي.وقالت "العناية بالمستفيدين": "سترسل نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في شهر ديسمبر 2023م، يوم الأربعاء 24 يناير 2024م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 25 يناير 2024م".ويمكنك الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 2023 من خلال مجموعة من الخطوات، كالآتي:الدخول إلى منصة قياس من خلال هذا الـــــرابــــــط.إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.الضغط على خانة "أنا لست روبوت"، ثم النقر على "تسجيل الدخول".اختيار خانة النتائج ثم نوع الاختبار.- وأخيرًا، النقر على خيار القدرات.ويكون الاستعلام عن النتائج عبر موقع قياس بدية من يوم الخميس 25 يناير الحالي.