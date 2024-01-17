السعودية | جمعية التنمية البشرية “همة” تختتم برنامج بوصلة خريج 8

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت جمعية التنمية البشرية “همة” برنامج بوصلة خريج 8 بتجهيز 100 شاب وشابة لسوق العمل، حيث أطلقت الجمعية هذه المبادرة لمجموعة من الشباب والشابات من خلال تقديم عدد من الخدمات التخصصية في مجال الموارد البشرية بهدف رفع الجاهزية، وزيادة التنافسية والفرص وتقليل الوقت المنتظر لدخول سوق العمل، بالإضافة لتسليم نسخة من الدليل الرقمي للتقدم للوظائف، وتيسير فرص التطوع المهني الذي يساهم في التسويق الوظيفي للمتقدمين.

ويُعد برنامج “بوصلة خريج” المملوك لجمعية التنمية البشرية همة، برنامجٌ تطبيقي يُعنى بتأهيل الطالب/ة أو الشاب/ة من الخريجين أو في طور التخرج الجامعي المؤهلين لدخول سوق العمل، وتمكينهم من المهارات المهمة للحصول على الوظيفة المناسبة، عن طريق برنامج عملي يقدم خدمات متخصصة تشمل (مراجعة وإعداد وتصميم السيرة الذاتية بطريقة احترافية وبإشراف جهة مختصة، إجراء اختبار تقييم الشخصية لتحديد مواطن القوة والتطوير لكل شخص من خلال اختبار مدعم بالذكاء الاصطناعي AI، دورة تدريبية لاجتياز المقابلات الشخصية الوظيفية، بناء صفحة شخصية على موقع “لنكد إن”) ويتوج ذلك بإرسال السير الذاتية لـما يقرب من 4000شركة ومكتب توظيف بحسب اختيارات المستفيد.

من جهته, ثمن الدكتور فهد اللحيدان التعاون والدعم الذي قدمه الراعي الحصري للبرنامج بنك الجزيرة ممثلا في مجموعة المسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تُعنى بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والمهارية الشخصية والمهنية التي تساعد الشباب والشابات على بناء قدراتهم وبناء خبراتهم والتجهيز والتدريب والتأهيل وتمكين الشباب لدخول سوق العمل عبر أنماط العمل المختلفة، للمشاركة في الحياة العملية بكل ثقة واقتدار ولصناعة قصص نجاح ملهمة من الشباب للشباب، وقد نشرت الجمعية فيلما توثيقيا لبرنامج بوصلة خريج النسخة الثامنة عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

ونوّه المدير التنفيذي للجمعية بداح القحطاني بالدور الكبير لشركاء النجاح لجمعية همة، ودور تلك الشراكات الاستراتيجية في دعم أعمال الجمعية واستدامة أعمالها وتطويرها، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال مشاريع نوعية مبتكرة ومواكبة لبرامج الرؤية الطموحة للسعودية رؤية 2030.