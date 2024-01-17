شكرا لقرائتكم خبر عن 154 متطوعًا يشاركون في حملة نظافة المنتزهات البرية في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم وعدداً من بلديات المنطقة فرصة تطوعية لمدة يومين، بمشاركة الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للنظافة مبادرة «المشاركة في نظافة المنتزهات البرية»، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على النظافة العامة بالمنتزهات البرية. توزيع مهام المتطوعين وشارك في المبادرة أكثر من 154 متطوعًا ومتطوعةً من مختلف شرائح المجتمع، حيث تم توزيعهم على عدد من المتنزهات البرية في المنطقة، لجمع المخلفات والنفايات، وتنظيف المساحات الخضراء، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة.



تأتي هذه الحملة وفق توجيهات أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، من أجل الحفاظ على نظافة المنتزهات البرية، وتوعية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة، وتوفير البيئة الصحية السليمة. برامج التوعية المتخصصة بالقصيم يذكر أن أمانة منطقة القصيم نفذت عددًا من برامج التوعية المتخصصة التي تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام، ورفع مستوى النظافة في البيئة، وتؤكد على أهمية مثل هذه الحملات للمحافظة على مكتسبات التنمية وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع.