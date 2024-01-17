أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية السماح بدخول العمالة التي غادرت المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد خلال مدة سريانها، والتي كانت تبلغ سابقا ثلاث سنوات.

وجاء هذا القرار بعد مطالبات من رجال الأعمال والجهات المعنية، حيث كان القرار السابق يسبب لهم خسائر مالية كبيرة، حيث كانت العمالة التي تغادر المملكة دون العودة تتسبب في إنهاء عقود العمل مع أصحابها، مما يتطلب إعادة توظيف عمالة جديدة.

وبحسب صحيفة الوطن، فقد أبلغت الجوازات عموم الإدارات والمنافذ بالسماح بدخول العمالة المذكورة، اعتبارا من يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تزف نبأ سارا بشأن العمالة المنتهية تأشيراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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