"بلينكن" يبحث مع "غوتيريش" الأزمة الإنسانية في غزة وهجمات الحوثيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 1:42 مساءً

اجتمع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة دافوس السويسرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: ناقش الوزير بلينكن الأزمة الإنسانية في غزة حاليًا، وتطرق إلى العمل الإنساني المنقذ للحياة الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وتحدث بلينكن أيضًا عن الرد متعدد الأطراف على هجمات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر وتزايد عنف العصابات في هايتي. وأعرب عن امتنانه للجهود التي يبذلها الأمين العام غوتيريش لمعالجة التحديات العالمية المختلفة، مشيداً بالشراكة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

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