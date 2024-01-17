انت الان تتابع "أمانة الشرقية" تعلن توفرَ وظائف هندسية شاغرة للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 2:03 مساءً

أعلنت أمانةُ المنطقة الشرقية، اليوم، فتحَ باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للجنسين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بنظام التعاقد في الأمانة. وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي امتدادًا لتوجيهات أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بدعم إدارات أمانة المنطقة بالكوادر البشرية الشابّة المؤهلة. ودعت الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقديم الإلكتروني عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية، خلال الفترة من "21/ 01/ 2024" إلى "26/ 01/ 2024"، مبينة أن المسميات والتخصصات المطروحة هي: مهندس مدني، ومهندس معماري، ومهندس حاسب آلي، وفني مساحة. وذكرت أمانة الشرقية أنه يشترط على المتقدم: أن يكون سعوديّ الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والسلوك، لافتة النظر إلى أنّه سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف، وسيتمّ استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة الشرقية" تعلن توفرَ وظائف هندسية شاغرة للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.