تراند اليوم : الوطنية للإسكان تعلن تطبيق التمويل العقاري بسعر مخفض بنسبة 2.59% "دون تحديد سقف رواتب".. وتكشف طريقة الحجز

صحيفة الخليج 365: أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" بنسبة تصل لـ 2.59% ، بدون تحديد سقف رواتب ولعدد أول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة، وذلك اعتبارا من اليوم على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية.

وأشار الشركة إلى بدء تنفيذ عقود التمويل مع أربع بنوك محلية هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك الأول، ودعت الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من العرض الذي يستهدف 10 آلاف مواطن بحسب أولوية الحجز.