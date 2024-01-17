شكرا لقرائتكم خبر عن صور| 5 آلاف وحدة.. تسليم مساكن جديدة لسكان الأحياء العشوائية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، وحدات سكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية بجدة مساكنهم الجديدة.

حضر التسليم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال الخنيني، وبلغ إجمالي عدد الوحدات 5 آلاف وحدة سكنية بنهاية عام 2023، قدمتها الوزارة وفق ما وجه به الأمر الملكي الكريم.

إزالة الأحياء العشوائية كرّم سموه مسؤولي الجهات المشاركة في المشروع، وممثلي 60 جمعية خيرية في المنطقة كان لها مساهماتها خلال فترة إزالة الأحياء العشوائية.

