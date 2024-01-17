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شاهد| تخريج 165 مجندة في مركز تدريب المديرية العامة للسجون

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهد مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم، حفل تخريج 165 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الـ4 في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون.
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.
اللواء الدويش يشهد حفل تخريج (165) مجندة بالمديرية العامة للسجون - واس

تخريج 165 مجندة

عبر اللواء الدويش عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، موضحًا جاهزية المتخرجات لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
اللواء الدويش يشهد حفل تخريج (165) مجندة بالمديرية العامة للسجون - واس
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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