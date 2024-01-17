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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| تخريج 165 مجندة في مركز تدريب المديرية العامة للسجون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم، حفل تخريج 165 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الـ4 في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون.
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجات، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.