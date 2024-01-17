شكرا لقرائتكم خبر عن 317 مليون مجموعة جينية.. "كاوست" تصدر أكبر فهرس للحمض النووي للمحيطات والان نبدء بالتفاصيل
واستخدم العلماء منصة التحليل الميتاجينومي (KMAP) التي طورتها كاوست عام 2021، لتحليل كميات هائلة من بيانات التسلسل الجينومي لإصدار قائمة عالمية تعد أكبر فهرس مفتوح المصدر للميكروبات البحرية في العالم يُدرج فئة الميكروبات ووظيفة الجينات والموقع الجغرافي ونوع الموائل، بما في ذلك 317 مليون مجموعة جينية فريدة.
علماء في "#كاوست" يكشفون عن خارطة طريق لتطوير #الخلايا_الشمسية الترادفية وتسويقها، ممايمهد الطريق لمستقبل مدعوم بالطاقة النظيفة الوفيرة وغير المكلفة في #المملكة والعالمللتفاصيل | https://t.co/03GzEm0T3t#اليوم@KAUST_NewsAR pic.twitter.com/XO9C0Q2mzL— صحيفة اليوم (@alyaum)
علماء في "#كاوست" يكشفون عن خارطة طريق لتطوير #الخلايا_الشمسية الترادفية وتسويقها، ممايمهد الطريق لمستقبل مدعوم بالطاقة النظيفة الوفيرة وغير المكلفة في #المملكة والعالم— صحيفة اليوم (@alyaum) January 14, 2024
للتفاصيل | https://t.co/03GzEm0T3t#اليوم@KAUST_NewsAR pic.twitter.com/XO9C0Q2mzL
دراسة تطور الحياةتُمثل ميكروبات المحيط أقدم أشكال الحياة على الأرض، وقد طورت قدرتها على التفاعلات الأيضية للمركبات التي تؤثر في دورات العناصر مثل النيتروجين والكبريت والكربون، والتي تتحكم في إنتاجية المحيطات، وتؤثر في استقرار المناخ. ولأن بدايتها كانت في قاع البحر الأمر الذي جعل دراستها مفيدة جدًا ليس فقط في مجال دراسة تطور الحياة، ولكن أيضًا للتقنية الحيوية.
على سبيل المثال، اُسْتُخْدِمَت الإنزيمات المستمدة من البكتيريا التي تعيش حول الفوهات الحرارية المائية لدعم اختبار تفاعل إنزيم البوليميراز المتسلسل، وهو نفس الاختبار المستخدم للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19).
نظمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "#كاوست "، فعالية مزدوجة تشمل ندوة دولية حول البوليمرات العضوية المسامية، وورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة"، شارك فيها متحدثون متميزون من مختلف أنحاء العالم.#اليوم @KAUST_News
للتفاصيل..https://t.co/AItZkJPaI6 pic.twitter.com/nIu9t6oar7— صحيفة اليوم (@alyaum)
نظمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية " #كاوست "، فعالية مزدوجة تشمل ندوة دولية حول البوليمرات العضوية المسامية، وورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة"، شارك فيها متحدثون متميزون من مختلف أنحاء العالم.#اليوم @KAUST_News— صحيفة اليوم (@alyaum) January 14, 2024
للتفاصيل..https://t.co/AItZkJPaI6 pic.twitter.com/nIu9t6oar7
ومن ناحية أخرى، فإن استخدام الموارد الجينية البحرية في العمليات الصناعية يدر ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم يتضاعف كل ستة أعوام مع اكتشاف المزيد من الجينات في ميكروبات المحيط.
النظم البيئيةقال البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ "ابن سينا" المتميز في كاوست، الذي قاد المشروع: "يمكن للعلماء الوصول إلى الفهرس عن بعد لدراسة كيفية عمل النظم البيئية المختلفة للمحيطات، وتتبع تأثير التلوث والاحتباس الحراري، ودراسة تطبيقات التقنية الحيوية مثل المضادات الحيوية الجديدة أو طرق جديدة لتكسير المواد البلاستيكية، من المرجح أن يلعب تسارع الذكاء الاصطناعي الذي نشهده حاليًا دورًا رئيسيًا في تحديد الجينات ذات الأهمية للتقنية الحيوية الموجودة في الفهرس الضخم الذي نصدره".
يكشف الفهرس عن اختلافات كبيرة في النشاط الميكروبي في المحيطات المفتوحة وقاع المحيطات، فضلاً عن اكتشاف عدد مذهل من الفطريات التي تساهم في التنوع الجيني للمحيطات متوسطة العمق (أعماق 200 متر إلى 1000 متر).
#كاوست لـ #اليوم: الاستراتيجية الجديدة سترسخ مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية عالمياًكما يوفر ثروة غير عادية من المعلومات عن الميكروبات التي تعيش في قاع المحيطات، مقارنة بالميكروبات السطحية التي تعيش في المحيطات المفتوحة، وكلا النوعين من الميكروبات مدرجان بشكل شامل في الفهرس.
#جامعة_الملك_عبدالله_للعلوم_والتقنية #استراتيجيه_كاوست@KAUST_News @KAUST_NewsAR
التفاصيل: https://t.co/70w0vqSgIj pic.twitter.com/rnvpxQwHw6— صحيفة اليوم (@alyaum)
#كاوست لـ #اليوم: الاستراتيجية الجديدة سترسخ مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية عالمياً— صحيفة اليوم (@alyaum) August 24, 2023
#جامعة_الملك_عبدالله_للعلوم_والتقنية #استراتيجيه_كاوست@KAUST_News @KAUST_NewsAR
التفاصيل: https://t.co/70w0vqSgIj pic.twitter.com/rnvpxQwHw6
بيانات المحيطاتيُذكر أن تحسن القدرة على جمع وتحليل مثل الثروة الجديدة من بيانات المحيطات كان سببه التطورات الرئيسية في تقنيتي تسلسل الحمض النووي والقوة الحاسوبية اللتين مكنتا العلماء من عمل تسلسل لـ 2102 عينة من المحيط مأخوذة من أعماق البحار ومواقع مختلفة حول العالم، وباستخدام شاهين 2، الحاسوب العملاق السابق لكاوست، تمكنوا من تحليل التسلسلات الجينومية لهذه العينات وتحديد أكثر من 317 مليون مجموعة جينية.
وبالنظر إلى ديناميكية المحيطات وطبيعة الحياة فيها، يوفر الفهرس قاعدة بيانات لا تقدر بثمن لمعرفة تكيّف النظم البيئية البحرية مع عوامل التغيير البيئية سواءً الطبيعية منها أو الناتجة عن التدخلات البشرية.
وقالت إليسا لياولو طالبة الدكتوراه في كاوست والمؤلفة المشاركة للدراسة: "يسلط تحليلنا الضوء على الحاجة إلى مواصلة أخذ عينات من المحيطات، مع التركيز على المناطق التي لم تتم دراستها بالقدر الكافي، مثل أعماق البحار وقاع المحيط".
وأضاف دوارتي: "يوثق (فهرس جينات المحيط 1.0) 317 مليون مجموعة جينية تمثل فقط أول الغيث من مكتبة القدرات الوظيفية الضخمة التي تراكمت على مدى التاريخ التطوري الطويل للحياة في المحيط. ومن المرجح أن تساهم المشاريع التي تركز على أخذ العينات والتسلسل الجينومي الواسع للموائل التي لم تتم دراستها في المحيط، بما في ذلك الكائنات الحية مثل المرجان والأعشاب البحرية، غير المدرجة في الدراسة، والتي من المعروف أنها تستضيف أعدادًا كبيرة من الأنواع الميكروبية، أن تكشف عن عدد أكبر من الجينات من تلك المدرجة في فهرس الجينات الأولي هذا".
وتعزز الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية (Frontiers in Science)، مكانة كاوست كمؤسسة رائدة في مجال علوم البحار وعلم الأحياء البحرية.