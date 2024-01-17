317 مليون مجموعة جينية.. "كاوست" تصدر أكبر فهرس للحمض النووي للمحيطات

علماء في " #كاوست " يكشفون عن خارطة طريق لتطوير #الخلايا_الشمسية الترادفية وتسويقها، ممايمهد الطريق لمستقبل مدعوم بالطاقة النظيفة الوفيرة وغير المكلفة في #المملكة والعالم للتفاصيل | https://t.co/03GzEm0T3t #اليوم @KAUST_NewsAR pic.twitter.com/XO9C0Q2mzL

علماء في "#كاوست" يكشفون عن خارطة طريق لتطوير #الخلايا_الشمسية الترادفية وتسويقها، ممايمهد الطريق لمستقبل مدعوم بالطاقة النظيفة الوفيرة وغير المكلفة في #المملكة والعالم

نظمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "#كاوست "، فعالية مزدوجة تشمل ندوة دولية حول البوليمرات العضوية المسامية، وورشة عمل "المرأة في العلوم والهندسة"، شارك فيها متحدثون متميزون من مختلف أنحاء العالم.#اليوم @KAUST_News

للتفاصيل..https://t.co/AItZkJPaI6 pic.twitter.com/nIu9t6oar7— صحيفة اليوم (@alyaum)