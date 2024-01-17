الاتحاد الإفريقي يشكل لجنة ثلاثية لتسوية الصراع في السودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 5:39 مساءً

أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم (الأربعاء)، أن رئيسها موسى فكي عيّن لجنة رفيعة المستوى من ثلاثة أعضاء أفارقة للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان. وذكرت المفوضية في بيان أن أعضاء اللجنة، الذين سيعيّنون بأثر فوري، سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان من أجل ضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضافت أن اللجنة تتشكل من محمد ابن تشامباس، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، رئيساً، وعضوية كل من سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، نائبة الرئيس الأوغندي سابقاً، والسفير فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية الإفريقية في الصومال. وأشارت إلى أن من بين الأطراف، التي ستعمل معها اللجنة جميع القوى المدنية والمتحاربين العسكريين والفاعلين في المنطقة والعالم، و"الإيقاد" (الهيئة الحكومية للتنمية)، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

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