شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي يطلق قناة تعليمية للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إطلاق قناته التعليمية، باسم: (العربية للعالم - للأطفال)؛ لبناء نموذج تعليمي مرئي شائق، يقرب اللغة العربية للأطفال الراغبين في تعلمها على منصة (يوتيوب)، بنمط إثرائي فاعل، بتقديم محتوى عربي تعليمي إثرائي ميسر وعصري.

وتسعى هذه القناة إلى تعزيز فاعلية الأدوات التعليمية، باستخدام مقاطع تعليمية قصيرة؛ لتعليم اللغة العربية للطفل، وإثرائه إثراء فاعلا، وهي تستهدف جمهور الأطفال من: أبناء العرب المهاجرين، والناطقين بغيرها، للفئة العمرية من (5) إلى (12) سنة.

كما تهدف إلى بناء منصة تعليمية للأطفال وتطويرها، بتوفير تجرِبة لتعليم اللغة العربية بجودة عالية، ووضع اللغة العربية في متناول الفئة المستهدفة، عن طريق: مجموعة واسعة من الأدوات والطرق، ومن أهدافها (تعليم الأطفال الحروف العربية صوتا ورسما واسما، وتمييز الحروف المتقاربة، والمتجانسة، والمتشابهة، وغير المألوفة خارج العربية، وتعزيز وعيهم بالبناء الصوتي للنص العربي)، مع إكسابهم كثيرا من المفردات الرئيسة والشائعة الاستخدام، مثل: (الأرقام، الألوان، الحركة، الطبيعة، عناصر البيئة). وكذلك تعليمهم مهارات استخدام (الضمائر، وأسماء الإشارة)، مع اكتساب المفردات اللصيقة بحاجاتهم ومشاعرهم، وما يحتاجون إلى التعبير عنه، وتعليمهم أنواع الجملة العربية وتركيبها، والتدريب على مهارة الوصف، وتغذية خيال الطفل وعاطفته بالنصوص العربية، وتنمية مفرداته وقدرته على (الاستماع، والتحدث، والفهم، والقراءة) لنص عميق تعبيري يتواءم مع عمره ومستواه التعليمي، ورفع الوعي الصوتي بالنص العربي لديه، وإكسابه مهارة قراءة الشعر، ومعرفة بعض الأوزان الشائعة، وتعزيز الوعي القيمي والحضاري خلال اللغة، وإكسابه معرفة بلاغية وأدبية تتناسب مع مستواه التعليمي، وتعزز ثقافته العربية.

أهداف القناة