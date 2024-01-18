شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مستفيد من خدمات مستشفى حراء العام خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خدماته لأكثر من مليون مستفيد خلال عام 2023م، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 198.594 مستفيداً فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ 120.468 مراجعاً وبلغ إجمالي عدد العمليات خلال تلك الفترة 5.648 عملية، وبلغ عدد الولادات 3.417 حالة ولادة.

كما أجرى قسم المختبر 662.838 فحصاً مخبرياً ، وراجع قسم المناظير 971 مراجعاً وتم صرف 660.818 وصفة طبية، وأجرى قسم الأشعة والتصوير الطبي 77.032 فحصاً إشعاعيّاً للمرضى في أقسام الأشعة المختلفة، وقدم قسم العلاج الطبيعي أكثر من 15.776 ألف جلسة علاجية.

الجدير بالذكر، أن مستشفى حراء العام تصل طاقته الإستيعابية إلى 279 سريراً ، وأن كافة الطاقم الطبي والفني والإداري في المستشفى يسعى للمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين من خلال الكوادر الطبية المتخصصة وتقديم كافة الخدمات بكل عناية وكذلك تقديم الدعم الإجتماعي والنفسي للمرضى وذويهم.