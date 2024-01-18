انت الان تتابع بقوة 4 درجات.. زلزال يضرب ولاية قيصري وسط تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 9:24 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية قيصري وسط تركيا. وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان: أن الزلزال وقع عند الساعة 05:09 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء يحيالي، وعلى عمق 98.18 كيلومتراً. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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