شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 17 مخالفة في المنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

أهم المخالفات المرصودة

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية مدينة الظهران، حملة مشتركة على المنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر، بالتعاون مع شرطة الظهران، وفرع وزارة التجارة، ومكتب العمل بالخبر، لتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات اللازمة.من جانبه أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، بأن البلدية ممثلة بإدارة خدمات الشاطئ، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، قامت بحملة مشتركة على المنتجات السياحية، نتج عنها رصد 17 مخالفة لعدم التزامهم بالاشتراطات اللازمة.وأشار بأن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في: انتهاء رخصة المنشأة، تدني مستوى النظافة العامة، صدأ وتهالك في مخارج الطوارئ، صدأ وعدم نظافة المستودع، وجود سكن للعمالة بالدور العلوي مخالفة للاشتراطات البلدية، وعدم وجود رخصة للمنشأة أثناء الزيارة، بالإضافة إلى تكسير وشقوق في بعض الأرضيات للمطبخ، تسريب للمياه في وحدات التبريد، عمالة تعمل لدى غير صاحب العمل، وعدم وجود تسعيرة على المنتجات المعروضة.وأكد مواصلة البلدية حملاتها المشتركة مع الجهات ذات العلاقة لرفع نسبة الامتثال لدى الفنادق والمنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر، وتوعية العاملين فيها بضرورة التقيد بالاشتراطات النظامية