شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول عيادة صحة مهنية شاملة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

عيادة صحة شاملة لجميع موظفي المراكز

الدمام - شريف احمد - دشن تجمع مكة المكرمة الصحي أول عيادة صحة مهنية شاملة ضمن مشروع قطاع العوالي للصحة المهنية وبرنامج تعزيز ولاء الموظفين بالمراكز الصحية، تحت شعار (لأنك غالي).ودشن الرئيس التنفيذي د. حاتم العمري العيادة بحضور عدد من القيادات في تجمع مكة المكرمة الصحي، حيث يهدف المشروع إلى تقديم الفحوصات الاستكشافية والخدمات الصحية الأولية والوقائية والتوعوية، لموظفي المراكز الصحية التابعة لإدارة قطاع العوالي وذويهم.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن فكرة المشروع تستند على استحداث عيادة صحة مهنية شاملة لجميع موظفي وموظفات المراكز الصحية التابعة للقطاع ممثلة في مراكز بطحاء قريش، العوالي، الحسينية، العدل، العزيزية، الملاوي، السليمانية، وادي نعمان، الكر شداد وأم الراكة.وأضاف أن أهداف المشروع تتمحور حول خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وصحةً للموظفين، والوقاية من الحوادث والأمراض في بيئة العمل لتجنب الإصابات، مما يسهم في خفض التكاليف المالية المرتبطة بالنفقات الطبية والعلاجية لإصابات وحوادث العمل، وتعزيز الصحة للموظفين وتقليل وقت التوقف عن العمل.كما يسهم البرنامج في تهيئة بيئة عمل إيجابية مما يعزز الجانب النفسي والمعنوي للموظفين ويعزز الإنتاجية لضمان رحلة وظيفيه آمنة و مميزة في تجمع مكة المكرمة الصحي.