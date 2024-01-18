"بانيغا" ينهي عقده مع "الشباب" ويستعد للانضمام إلى "نيولز أولد بويز"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 12:47 مساءً

أنهى الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب نادي الشباب عقده مع مسؤولي النادي السعودي، استعدادًا لانضمامه إلى نيولز أولد بويز الأرجنتيني بالسوق الشتوي الجاري. وقال الصحفي "سيزار لويس مارلو" بحسابه الشخصي عبر منصة"إكس": إيفر بانيغا، وقع بالفعل على إنهاء عقده مع الشباب وسيوقع غدًا عقدًا مع نيولز أولد بويز . وأشار إلى أن إيفر بانيغا سيوقع عقدًا مع الفريق الأرجنتيني حتى ديسمبر 2025، مع وجود بند لتمديده عقده لمدة عام آخر . وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني سيغادر صفوف الشباب بنسبة كبيرة هذا الموسم، وأنه ضمن خيارات بوكا جونيورز الأرجنتيني. وكانت إدارة الشباب قد جددت، في الصيف الماضي، عقد بانيغا (35 عامًا)، حتى نهاية موسم 2024، الذي انضم إليه فى 2020، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

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