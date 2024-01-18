فيصل بن فرحان وديمة اليحيى يبحثان قضايا التحول الرقمي

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا، وبناء القدرات في مجالات تقنية المعلومات والابتكار.

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