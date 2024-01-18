تراند اليوم : يتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يدعو الدول للاستعداد لمواجهة وباء "إكس"

صحيفة الخليج 365: دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول إلى الاستعداد لمواجهة وباء X "إكس".

وقال خلال كلمته في حلقة نقاش بعنوان "الاستعداد لمرض X" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "مصطلح "المرض X"، يشير إلى مرض غير معروف تم وصفه لأول مرة في عام 2018". مضيفا: "الأمر يتعلق بعدو مشترك وبدون استجابة مشتركة، بدءا من الاستعداد... فسوف نواجه نفس مشكلة كوفيد".

وحول تسليط الضوء على الموعد النهائي في مايو 2024 لاتفاقية الوباء، أعرب غيبريسوس عن أمله في أن تتوصل الدول إلى هذا الاتفاق بحلول ذلك الوقت.

الجدير بالذكر ذكرت الصحة العالمية في وقت سابق أن الوباء الجديد يمكن أن يتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من فيروس كورونا المستجد.