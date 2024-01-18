شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: البيئة التشريعية في المملكة تحقق العدالة بأفضل الممارسات والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز العمل القضائي

الدمام - شريف احمد - تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النيابة العامة بمنطقة جازان ونيابات محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش، اليوم الخميس.والتقى "المعجب"، بأعضاء ومنسوبي النيابة العامة ونوه بالدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للجهات القضائية وتمكينها من ممارسة أعمالها بكل استقلال والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتطوير البيئة التشريعية في المملكة لتحقيق العدالة النظامية وفق أفضل الممارسات بهذا الشأن.أشار النائب العام، إلى ضرورة العمل التكاملي بين النيابة العامة وكافة الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العمل القضائي النيابي وتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، مؤكداً ضرورة إنهاء القضايا وفق النظام بشكل عاجل خاصة قضايا الموقوفين والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم ورعاية حقوقهم المكفولة نظاماً.كما قابل عدداً من المحامين والمراجعين والمراجعات واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.تعدُّ الجولة امتداداً للجولات التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في هذا الشأن.