شكرا لقرائتكم خبر عن في بلدين.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

عيادات طبية

توزيع أغذية في أفغانستان

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ نشاط التمكين مقابل التعليم، لتدريب وتمكين أسر معيلات الأيتام، وذلك ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في اليمن، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).واطلع مدير فرع المركز بمحافظة عدن صالح الذيباني، أمس خلال زيارته لمراكز التدريب في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، على مدى تقدم المتدربات في مجالات الخياطة والصناعات الغذائية، وعلى عدد من المنتجات والأعمال التي أنجزتها المستفيدات خلال فترة التدريب، حاثا المتدربات على الاستفادة من الدورة التدريبية لامتلاك مهنة تسهم في تحسين ظروفهن المعيشية مستقبلا.كذلك اطلع على سير العملية التعليمية وانتظامها في الفصول البديلة بمحافظة أبين التي تم تجهيزها مطلع العام الدراسي الجاري بالمحافظات المستهدفة ضمن أنشطة مشروع استلحاق تعليم الفتيات.واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، واستفاد من العيادات 472 فردًا خلال شهر ديسمبر2023.وراجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 166 مستفيدا، وقسم الطوارئ 166 مستفيدا، وعيادة الباطنية 103 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 35 مريضاً، كما راجع قسم التوعية والتثقيف شخصان.وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 102 مريضاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 451 فرداً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 166 فرداً، ونُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.كما وزّع المركز أمس الأول 400 سلة غذائية في مديرية غورك بولاية قندهار في أفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة من الفئات المتضررة والمحتاجة هناك، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.ويأتي ذلك في إطار الجهود والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.