شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ديميكي ميكونين.جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.