شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تُسخّر الامكانيات وتهيئ الاجواء التعبدية لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخّرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إمكانات منظومتها الدينية بهدف إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وتهيئة البيئة التعبدية الخاشعة لهم، وتكثيف الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية ليوم الجمعة.

‏ودعا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي رواد الحرمين الشريفين من الزائرين والمعتمرين والمصلين يوم الجمعة إلى التعاون لخلق أجواء روحانية إيمانية، يعظم فيها المكان، ويظهر الأثر للشعائر في السلوك والوجدان. التهيئة للأجواء التعبدية ‏فيما طالب القيادات التخصصية في المنظومة الدينيّة ببذل مزيد من التهيئة للأجواء التعبدية، والدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين.

