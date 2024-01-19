شكرا لمتابعة خبر عن محامية توضح حقيقة استرداد هدايا الخطوبة بعد الانفصال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المحامية تماضر المسعودي حقيقة استرداد هدايا الخطوبة بعد الانفصال.

وقالت المسعودي بأن هدايا فترة الخطوبة تكون تعبير عن الحب والتقدير ولا تسترد، طالما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه مهرا.

وأضافت المسعودي في حديثها أن صور البنات في المقاهي التي تسبب فساد العلاقة الزوجية أو تخريبها تكون نوع من أنواع التخبيب.

وأشارت المسعودي إلى أن التخبيب يسبب فساد العلاقة الزوجية، أو ذكر أحد الزوجين عيوبهما للآخر.