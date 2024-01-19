شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" توجه نصائح للسعوديين عند استخدام الفحم والحطب والان نبدء بالتفاصيل

الدفاع المدني

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة اتباع ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب، المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت المديرية أهمية إطفاء النار الناتجة من الفحم والحطب عند الخروج من المنزل أو النوم، وعدم إشعالها في الأماكن المغلقة، وتهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق، ومنع الأطـفـال مـن الاقتراب أو العبث بها.في وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.يأتي ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت المقبل.