"الشباب" يقترب من التعاقد مع البرازيلي "مارسيلو غروهي" حارس مرمى الاتحاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 9:57 صباحاً

اقترب البرازيلي مارسيلو غروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، من إكمال مسيرته بالدوري السعودي والانضمام إلى نادى الشباب بالميركاتو الشتوي الجاري. وبحسب ما نشرته صحيفة "Ojogo"، فإن البرازيلي مارسيلو غروهي؛ والايطالي ماتيو بوليتانو؛ لاعب نابولي، يقتربان من تعزيز صفوف الشباب بالموسم الجديد. وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية أمس، أن إدارة نادي ‎الشباب أرسلت خطاباً رسمياً لمسؤولي الاتحاد تطالب فيه بكسب خدمات الحارس البرازيلي. وتبحث إدارة نادى الشباب عن حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة حارسها الكوري الجنوبي كيم سونج؛ حارس مرمى كوريا الجنوبية، بقطعٍ في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس آسيا. وانضم مارسيلو غروهي؛ البالغ من العمر 36 عاماً، إلى صفوف الاتحاد في 2018، قادماً من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدّد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.

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