فابريزيو رومانو: الاتفاق يقترب من التعاقد مع عبدالله دوكوري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 3:10 مساءً

اقترب مسؤولو نادي الاتفاق السعودي من إتمام الاتفاق مع المالي عبدالله دوكوري، لاعب إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن الاتفاق وضع اللاعب المالي كأحد أهم أهدافهم ليحل محل جوردان هندرسون الذي انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي. وأشار الصحفي الإيطالي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن دوكوري لا يزال لاعبًا رئيسيًا للنادي الإنجليزي، مشددًا أن الأمر ليس سهلاً، لكن الاتفاق يريد التعاقد مع لاعب وسط جديد. انضم عبدالله دوكوري البالغ من العمر 30 عامًا، إلى صفوف إيفرتون منذ سبتمبر 2020، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب المالي منذ 2022 . وسبق للاعب خط وسط النادي الإنجليزي اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ستاد رين، غرناطة (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.

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