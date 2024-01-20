ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يخسر مواجهة الإمارات

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محمد بن مسعود - الدمام - خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، من مضيّفه منتخب الإمارات بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، مروان الصحفي، محمد الدوسري، محمد سليمان، إسلام هوساوي، محمد محزري، زياد الجهني، مصعب الجوير، هيثم عسيري، أحمد الغامدي، سعد الشرفاء. ويستأنف أخضر تحت 23 عامًا غدًا الأحد تدريباته على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، ضمن المعسكر الإعدادي.

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