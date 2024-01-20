دخول أكثر من 300 ألف شخص للإسلام في مختلف مناطق المملكة

ذكرت​ وزارة الشؤون الإسلامية أنه خلال الخمسة أعوام السابقة، بلغ عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء أكثر من 300 ألف مسلم في مختلف مناطق المملكة.

فيما نظمت الوزارة أكثر من 9 ملايين نشاط دعوي ما بين محاضرات وندوات وكلمات وزيارات ومعارض لتوعية الناس وتبصيرِهم في أمور دينهم ودنياهم.