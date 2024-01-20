بطولة آسيا 2023: البحرين تنعش آمالها في التأهل.. بهدف قاتل في شباك ماليزيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 4:39 مساءً

نجح المنتخب البحريني في إنعاش آماله بالتأهل وذلك بهدف قاتل في شباك المنتخب الماليزي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت ضمن مسابقة كأس آسيا 2023. وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بفوز البحرين بهدف نظيف . هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب علي مدن في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة . بتلك النتيجة يرفع المنتخب البحريني رصيده عند النقطة رقم 3 في حين بات منتخب ماليزيا بلا أي رصيد بعد مرور جولتين من دور المجموعات وذلك في المجموعة التي تصم إلى جوارهما كلاً من كوريا الجنوبية والأردن.

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