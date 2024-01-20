شكرا لقرائتكم المسعف المطيري يستجيب لمكالمة طفلة أنقذت أمها فما قصته؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استطاع المسعف عبدالله دعيج المطيري، من الهلال الأحمر، التعامل بنجاح مع بلاغ طفلة، ساهم في إنقاذ أمها؛ ليُمثل بذلك قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف.

قصة بلاغ

ونشر حساب وزارة الصحة على حسابها الرسمي في منصة إكس مقطع فيديو عن قصة بلاغ لطفلة، أنقذت أمها، حيث دارت مكالمة مسجلة وحقيقية بين المسعف والطفلة، قالت فيها: “ماما تعبانة وطاحت وما قاعدة تتكلم”. وطلب حينها إرسال موقعهم عبر الواتساب، والبقاء على الاتصال حتى وصول الإسعاف لمنزلهم.

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‏وأثنى وزير الصحة فهد الجلاجل على دور المرحل الطبي عبدالله دعيج المطيري، وقال عند تكريمه: “عيني وأعين الحاضرين دمعت تأثرًا بالموقف الإنساني”، لافتًا إلى أن الإتقان والشغف يساعداننا في الوصول لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.