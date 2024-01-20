مشروع لتطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي

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كما دشن خلال زيارته الجامعة المرحلة الثانية من مشروع تطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث يشكل هذا المشروع جزءً أساسيا من مشروع تطوير تقنية الطحالب، ومشروع تربية الأحياء المائية بالمملكة.
ويهدف المشروع إلى توفير المواد الخام لتغذية المواشي وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة، تحقيقا للأمن الغذائي والزراعي المستدام في المملكة.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين «كاوست»، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وصندوق البيئة، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وشركة سي بي أن الصينية، وشركة أراسكو.
وقال الفضلي، إن الوزارة وخلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار، تهدف إلى تبني التقنية والابتكار في سبيل حل التحديات القطاعية وخلق الفرص، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة.
أهداف المشروع
- توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة.
- جعلها رافدا رئيسا من روافد التنمية الصناعية.
- تربية الأحياء المائية في المملكة.
- توفير المواد الخام لتغذية المواشي.
- تقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة.
- تحقيق الأمن الغذائي والزراعي المستدام في المملكة.
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