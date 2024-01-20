مشروع لتطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحقيق الأمن الغذائي والزراعي المستدام بالمملكة، رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في البحث والتطوير والابتكار، بين الوزارة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حول البحث والتطوير والابتكار، والتي تأتي لتعزيز التكامل بين الجهتين، في ضوء إطلاق الوزارة خطتها الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار، وإطلاق الجامعة استراتيجيتها المحدثة.

كما دشن خلال زيارته الجامعة المرحلة الثانية من مشروع تطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث يشكل هذا المشروع جزءً أساسيا من مشروع تطوير تقنية الطحالب، ومشروع تربية الأحياء المائية بالمملكة.

ويهدف المشروع إلى توفير المواد الخام لتغذية المواشي وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة، تحقيقا للأمن الغذائي والزراعي المستدام في المملكة.

وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين «كاوست»، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وصندوق البيئة، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وشركة سي بي أن الصينية، وشركة أراسكو.

وقال الفضلي، إن الوزارة وخلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار، تهدف إلى تبني التقنية والابتكار في سبيل حل التحديات القطاعية وخلق الفرص، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة.

أهداف المشروع