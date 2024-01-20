«تعليم جازان» تحصد جائزة حمدان للمعلم المتميز

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جاء فوز الإدارة بعد إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، نتائج منافسات الجوائز الخليجية، وفوز المعلمة سحر بنت علي عواك القحطاني، من ابتدائية التميز للطفولة المبكرة بمكتب تعليم صامطة بالجائزة، من بين 17 فائزا من جملة المرشحين الذين بلغ عددهم 89 مشاركا من كل من: مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بجازان أن حصول الإدارة على هذه الجائزة للمرة الثالثة، يعد إضافة لإنجازاتها على المستويات المحلية والخليجية والعربية.
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