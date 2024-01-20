«التعليم» تشدد على عدم قبول المدرسة إهداءات من خارج الوزارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا من وزارة التعليم على أهمية المحتوى المناسب لطلاب وطالبات المدارس، أرسلت تعميما عاجلا لجميع المدارس العالمية والأهلية تشدد فيه على ضرورة مناسبة ما تحتويه مراكز مصادر التعليم ودور الحديث في مدارس التعليم (الأهلية ،العالمي والأجنبي) من كتب إثرائية أو ثقافية أو علمية وضرورة الوقوف على مناسبتها وخلو المدارس من الكتب التي تتبنى أفكارا مخالفة للوسطية والاعتدال أو تشويش أفكار المتعلمين. واشتمل التعميم على إبلاغ المدارس بضرورة حصر ما تحتويه مراكز التعلم ودور الحديث من أوعية فكرية للطلاب والطالبات وخلوها من أي مخالفات، والتشديد على عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات الواردة من الوزارة، وعدم قبول المدرسة أو المنشأة التعليمية لأي إهداءات أو مطبوعات سوى الواردة من الوزارة، وضرورة رفع تقارير وتحريرها في قوائم والتحفظ عليها والتعامل معها وفق النظام، وذلك إيمانا من الوزارة بخطورة أي معلومات أو أفكار سواء مقروءة أو مرئية من كتب ووسائل تعلم. وسبق أن اتجهت الوزارة لتعيين (أخصائي مصادر تعلم) متفرغ في المدرسة للمهام الخاصة به، وتوفير مركز في المدرسة يتم فيه تيسير التعليم الفردي والجماعي وإتاحة الإمكانات اللازمة سواء مواد الاستماع أو المشاهدة، وتوفير بيئة صحية لتوجيه العملية التي يتم تصميمها وتنفيذها وتقييمها في ضوء أهداف تعليمية وتربوية. من أهداف مركز مصادر التعلم: دعم المناهج الدراسية بالمعلومات الإثرائية

اكتساب مهارات البحث والتفكير وحل المشكلات

غرس حب القراءة والاطلاع وتنميتها لدى المتعلمين

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