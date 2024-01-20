شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

#مكافحة_المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود في محافظة حبونا بمنطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/ykxLnBxzuh — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 20, 2024

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة حبونا بمنطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود في محافظة حبونا بمنطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.