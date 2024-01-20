شكرا لمتابعة خبر عن الفحص الدوري : خلل مفاجئ يعطل ربط بيانات المركبات مع المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت شركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات بالمملكة ، اليوم السبت ، تنويهًا بشأن وجود خلل تقني مفاجئ . وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” نظراً لوجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور (الربط) وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء وهو خارج عن إرادتنا وسيطرتنا ” . وأضافت : ” حالياً تتم المتابعة وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت ، ونعتذر لكم ونشكر تفهمكم ” .