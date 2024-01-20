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التعليم : عدم خروج المعلمين من المدرسة خلال الدوام الرسمي

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الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم قراراً بعدم خروج المعلمين والمعلمات من المدرسة خلال فترة الدوام الرسمي .

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الوزارة ، حيث حددت أيضاً الحالات التي تتيح للطالب الغياب بعذر ، وعدم الحسم من درجات المواظبة ، منها : مراجعة الجهات الرسمية ، ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل .

كما تضمنت الحالات أيضاً ، مراجعة وحدة الرعاية الطلابية ، الإجازة المرضية ، وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة ، مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية ، مرافقة صحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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