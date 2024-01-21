شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاستعلام عن موعد صرف تعويضات هدد جدة لكل حي من الاحياء 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرض هذا المقال لكل ما يتعلق بطريقة الاستعلام عن تعويض “هدد جدة”، حيث بدأت هيئة العقارات العامة السعودية، بالتعاون مع أمانة جدة، في تنفيذ أعمال الهدد لمكافحة العشوائيات والعقارات المعرضة للسقوط. وتقدم الهيئة تعويضات مالية للأسر المتأثرة بالهدد، وفيما يلي جدول يبين مواعيد صرف التعويضات لعام 2023.

موعد صرف تعويضات هدد جدة

يناير، فبراير، مارس: صرف 6 مليار ريال.

أبريل، مايو، يونيو: صرف 7 مليار ريال.

يوليو، أغسطس، سبتمبر: صرف 8 مليار ريال.

أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر: صرف 9 مليار ريال.

للحصول على التعويضات، يجب على المواطنين تقديم طلب عبر “بوابة أمانة جدة”، وإرفاق كافة المستندات الضرورية. وتتوفر خطوات الاستعلام عن التعويضات عبر زيارة الموقع الرسمي لأمانة جدة وتسجيل الدخول، ثم اختيار “تعويضات هدد جدة” وإدخال رقم الطلب للبحث.

موعد صرف تعويضات هدد جدة

تأتي مبادرة “هدد جدة” كجزء من التزام الحكومة السعودية بالقضاء على العشوائيات وتعزيز التنمية المستدامة. للحصول على التعويضات، يجب على المواطنين تقديم الوثائق المطلوبة، مثل صورة من الصك أو الوثيقة، وصورة PDF من الهوية الوطنية، وغيرها. تنوه الهيئة بأن صرف التعويضات يبدأ بعد مرور عام من تاريخ الهدد، وتشير إلى أن مبلغ التعويضات الإجمالي يصل إلى 50 مليار ريال سعودي.