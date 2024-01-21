انت الان تتابع قنص عن بُعد.. شاهد: اصطياد جندي إسرائيلي.. والفاعل "الغول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 9:11 مساءً

أظهر مقطع فيديو، بثته "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مشهدًا لعملية قنص جندي إسرائيلي جنوب قطاع غزة. ويظهر في المقطع المرئي تهيؤ واستعداد قناصي الحركة لمباغتة جندي الاحتلال، وذلك عقب رصده بجوار أحد المباني، ثم التصويب عليه وإسقاطه من ضربة واحدة. وتُعد بندقية "الغول" أحد الأسلحة محلية الصنع التي تستخدمها المقاومة في الحرب الدائرة. وتتوافر "الغول" على بعض المميزات، منها قدرتها على بلوغ مدى يصل لنحو كيلومترَيْن، كما تستخدم قذائف من عيار 14.5 ملم، إضافة إلى أنها واحدة من أطول بنادق القنص في العالم. يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 195 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 528 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.

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