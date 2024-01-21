انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: الحمم المنصهرة تبتلع المنازل في أيسلندا.. وحيلة برازيلية في مواجهة الفيضانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي الحمم المنصهرة تبتلع منازل سكنية بعد ثوران بركان في جريندافيك بأيسلندا بيورن شتاينبيك/ أسوشيتد برس عمال يزيلون الثلوج الكثيفة من ملعب هايمارك في أوركارد بارك في نيويورك قبل استئناف مباريات كرة القدم الأمريكية جيفري تي بارنز/ أسوشيتد برس أشخاص يستخدمون قاربًا للتنقل في منطقة غمرتها مياه الفيضانات في ريو دي جانيرو بالبرازيل ماورو بيمنتل/ فرانس برس صبية يلعبون بالكرة في إحدى المدارس بينما ينفث خلفهم بركان جبل مارابي دخانه غرب سومطرة في إندونيسيا نولي كامباي/ فرانس برس سائق يقود سيارته وسط الكثبان الرملية الذهبية ضمن منافسات رالي داكار في الصحراء السعودية باتريك هيرتزوغ/ فرانس برس فيل يسير على ضفاف بحيرة باراكراما في بولوناروا بدولة سريلانكا ثيلينا كالوثوتاج/ أسوشيتد برس عروس فلسطينية تحتفل بزفافها في رفح وسط الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة فرانس برس طفل يبكي بينما ينتظر الحصول على الغذاء وسط نقص الإمدادات الغذائية في رفح بجنوب قطاع غزة محمد سالم/ رويترز عامل يقوم بتحميل الطوب على رأسه وسط التلوث الناتج في مصنع للطوب في دكا بدولة بنجلاديش محمد بونير حسين/ رويترز الثلوج تتساقط على وجه النمر الأبيض الملكي في حديقة حيوان في بلجيكا إيف هيرمان/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: الحمم المنصهرة تبتلع المنازل في أيسلندا.. وحيلة برازيلية في مواجهة الفيضانات

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: الحمم المنصهرة تبتلع المنازل في أيسلندا.. وحيلة برازيلية في مواجهة الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.