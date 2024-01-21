اخبار السعوديه

السعودية | “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلن المرور في تغريدة على إكس، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غداً الإثنين 22 يناير.

وأضاف، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدّد طريقة المشاركة، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا