شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة.. قانونيون لـ "اليوم": عقوبات مغلظة تنتظر المتحرشين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية ضبط المخالفين على كافة الأصعدة وتحذر من ارتكاب المخالفات التي تستوجب الإيقاف والتحويل للنيابة العامة، حيث ضبطت مؤخراً بعض الأشخاص في ممارسات تحرش وتم تحويلهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم.وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي متداول يظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، وتم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.وبعد أقل من 48 ساعة، قبضت دوريات الأمن في منطقة مكة المكرمة، على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي، مخالفاً بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد مختصون في القانون والجريمة أن نظام مكافحة جريمة التحرش بالمرصاد لكل من تسول له نفسه عمل مثل هذه الممارسات، مشيرين إلى أن العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال .

سجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ..#النيابة_العامة تشدد على القطاعين الحكومي والأهلي لمكافحة #التحرش في بيئة العمل#اليوم

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