شكرا لقرائتكم خبر عن 63 ألف جلسة غسيل كلوي بمستشفى النور التخصصي في مكة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز أمراض الكلى وضغط الدم بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خلال العام المنصرم 63000 جلسة عملية غسيل كلوي.

وأوضح المستشفى بأنها تنوعت ما بين جلسة غسيل دموي وبروتيني حيث بلغ عدد 1292 جلسة غسيل بروتيني منزلي مع مراقبتها عن بعد كما بلغ عدد جلسات الغسيل التي تم استقبالها لحالات الطوارئ والتنويم 6782 جلسة، وبلغ جلسات الغسيل خلال موسم الحج 1462 جلسة وخلال موسم رمضان المبارك بلغ 1497 جلسة للمرضى الزوار والمعتمرين كما بلغ جلسات الغسيل للمرضى الزوار والمعتمرين 11391 جلسة.





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وبلغ عدد جلسات المرضى الغسيل البروتيني 1392 جلسة مبيننا بان مركز غسيل الكلى بالمستشفى يعتبر واحدًا من أكبر المراكز المتخصصة في أمراض الكلى حيث يتضمن قسمي الديلزة الدموية وقسم الديلزة البريتونية بسعة سريرية تبلغ 75 سريرًا وكذلك بلغ عدد اجهزة الغسيل الدموي بالمركز 112 جهازًا.

الجدير بالذكر بأن المركز يقدم خدماته وفق أحدث معايير الجودة والسلامة كما يوجد بالمركز برنامج خاص لتحضير مرضى الغسيل الكلوي والتنسيق لهم لإجراء زراعة الكلى في المراكز المتخصصة.