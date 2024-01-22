السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية(رفحاء) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين ونصف على باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.