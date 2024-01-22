السعودية | السعودية تخطط لإنشاء معهد للغة العربية في بنجلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير السعودي قد الْتقى بوزير الشؤون الدينية البنجلاديشي يوم أمس الأحد، وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الجوانب، بما في ذلك قضايا تتعلق بنقل الحجاج وإنشاء المساجد إلى جانب معهد اللغة العربية.