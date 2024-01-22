السعودية | السعودية تخطط لإنشاء معهد للغة العربية في بنجلاديش

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السعودية تخطط لإنشاء معهد للغة العربية في بنجلاديش والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تُخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء معهد للغة العربية في دكا وثمانية مساجد بارزة في بنغلاديش.
ووفقًا لتقرير صحيفة “dhakatribune”، أبلغ السفير السعودي لدى دكا “عيسى يوسف الدحيلان”، وزير الشؤون الدينية في بنجلاديش بهذا الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفير السعودي قد الْتقى بوزير الشؤون الدينية البنجلاديشي يوم أمس الأحد، وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الجوانب، بما في ذلك قضايا تتعلق بنقل الحجاج وإنشاء المساجد إلى جانب معهد اللغة العربية.