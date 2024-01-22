غياب سوق لبيع وشراء الطيور بنجران

تفتقد نجران وجود سوق مخصص لبيع الطيور بأنواعها، إذ يجتمع المهتمون باقتناء الطيور صباح كل يوم سبت على جانبي طريق الملك عبد الله في مساحة ترابية، بينما يطالب الهواة والمهتمون بتربية الطيور إلى إنشاء سوق مخصص لبيع وشراء الطيور باعتباره مصدرا لتحسين الدخل المادي لكثير من الأسر والشباب ومكان ترفيهي للأطفال.

من جانبها، أوضحت أمانة نجران لـ «دوت الخليج» أنه تم طرح فرصة استثمارية لإنشاء سوق مخصص لبيع وشراء الطيور.

تبادل المعرفة

يقول حمد صالح إن وجود سوق لبيع وشراء الطيور أمر ضروري ليسهم في تعزيز تبادل المعرفة بين مربي الطيور، ويعتبر السوق مكانًا لتعزيز التوعية بشأن رعاية الطيور والحفاظ على البيئة المحيطة وإتاحة الفرصة للهواة والزوار لتبادل المعلومات حول أفضل السلوكيات في تربية الطيور.

مصدر دخل

يضيف تركي اليامي أن بيع وشراء الطيور يعتبر مصدرا لتحسين الدخل المادي للكثير من الأسر والشباب العاطلين عن العمل، حيث يعزز وجود السوق فرص العمل للأفراد من خلال بيع الطيور للحصول على دخل إضافي، ويمكن للعائلات أيضًا الاستفادة لتوسيع مصادر دخلهم، يعتبر سوق بيع وشراء الطيور محفزًا هامًا في تعزيز الدخل المادي وتوفير فرص العمل للأسر والشباب العاطلين عن العمل.

أضرار صحية

يذكر عبد الله آل منصور أن موقع السوق مساحة ترابية على جانب طريق الملك عبد الله، مما يسهم ذلك في انتشار الغبار، وقد يلحق أضرارا صحية خصوصا لمرضى الحساسية والربو، ويجب أن يتوفر سوق مجهز بمحلات بيع الطيور وسفلتة ودورات المياه حتى تخدم مرتادي السوق.

مكان ترفيهي

يقول علي بالحارث يمكن أن يكون السوق مكانًا ترفيهيًا للأطفال، حيث يمكنهم مشاهدة الطيور الملونة والاستمتاع بتجربة فريدة، واكتسابهم معرفة أكبر حول حياة الطيور وأهمية الاهتمام بها يشجع هذا التفاعل على تعزيز حب الطبيعة والطيور بين الأطفال.