شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ"CNN": السعودية تركز على وقف الحرب في غزة كأولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، إن المملكة تركز على وقف الحرب في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكي: "يتعين علينا أن نجد طريقة لمعالجة الأزمة من خلال الحوار ومن خلال عملية سياسية، وهذه الأولوية".

وأكد وزير الخارجية، أن ما تراه السعودية اليوم، أن إسرائيل تسحق غزة، وتسحق المدنيين في القطاع.

وأضاف قائلًا: "ما يحدث غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف، وعلينا أن نجد طريقة لوقف قتل المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية لهم".



غضب بسبب الانتهاكات



وردًا على سؤال المحاور حول انتهاء الحرب قريبًا، قال وزير الخارجية "ما نراه في وسائل الإعلام، وما نراه على الأرض للأسف لا يشير إلى تغيير، والأكثر إثارة للقلق أنني لا أرى أي اتجاه استراتيجي حقيقي، وهذه أمر خطير".

وأكد خلال حواره، أن المدنيين في غزة هم من يدفعون الثمن ولكن الأمر لا يقتصر على المدنيين في غزة فقط بل استقرار المنطقة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك مستويات من الغضب والانزعاج، بسبب صور المدنيين الذين يُقتلون، لذا علينا أن نجد طريقة لوقف القتال".

وأكمل: يتعين علينا أن نجد طريقة لمعالجة هذه القضايا من خلال الحوار ومن خلال عملية سياسية، وهذه الأولوية.

