شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثالث لـ1421 مدرسة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

خطة ترحيل المقررات

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة، للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ، وذلك لجميع مكاتب التعليم في مكة المكرمة ومحافظات (الجموم، بحرة، الكامل)، وفق خطة أعدتها مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ.وأوضحت الإدارة بأن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مع الحرص على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمال وصولها قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثالث بوقت كاف.وتستهدف الخطة وصول المقررات الدراسية لنحو 1421مدرسة في مختلف المراحل الدراسية وقرابة 400 ألف طالب وطالبة.